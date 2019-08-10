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Emre Kılınç ’a, Lens ’a!

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Emre Kılınç Beşiktaş’a, Lens Sivasspor’a!
Sol kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Konoplyanka konusunda bir ilerleme sağlayamazken Bolasie için de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye'den ise gündemine Sivassporlu Emre Kılınç'ı aldı. Yiğidolar, Beşiktaş'tan paranın yanı sıra kiralık iki futbolcu istedi. Bunlardan birisinin Lens olduğu ve Sivasspor'un oyuncunun 2.3 milyon Euro'luk ücretinin yarısını karşılamayı teklif ettiği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş sol kanat transferinde Chelsea'nin 25 yaşındaki oyuncusu Lucas Piazon'u da listesine dahil etti.
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Emre Kılınç Beşiktaş’a, Lens Sivasspor’a!
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