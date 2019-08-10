Emre Kılınç Beşiktaş’a, Lens Sivasspor’a!

BUGÜN NELER OLDU

Sol kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Konoplyanka konusunda bir ilerleme sağlayamazken Bolasie için de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye'den ise gündemine Sivassporlu Emre Kılınç'ı aldı. Yiğidolar, Beşiktaş'tan paranın yanı sıra kiralık iki futbolcu istedi. Bunlardan birisinin Lens olduğu ve Sivasspor'un oyuncunun 2.3 milyon Euro'luk ücretinin yarısını karşılamayı teklif ettiği belirtildi.