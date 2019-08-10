Fiorentina - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Fiorentina - Galatasaray maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

SARI-KIRMIZILILAR FLORANSA'YA ULAŞTI

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna Havalimanı'na hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA

Afrika Kupası'ndan sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.