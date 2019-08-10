Kayserispor'da kaleci transferi

İstikbal Mobilya Kayserispor, renktaşı ile İsmail için kiralık olarak anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki kaleci 2 yıllığına kiralandı. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen ve sonrasında imzayı atan İsmail Çipe, takıma katılarak çalışmalara başlayacak.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakır, "Galatasaray'dan, şampiyon takımın kadrosundan bir futbolcu kadromuza kattık. Kendisinin Kayserispor forması altında başarılı olacağına inanıyorum. İsmail'e Kayserispor'da başarılar diliyorum" dedi.



5 Ocak 1984 doğumlu. 24 yaşındaki Antakyalı kaleci 1.97 cm boyunda. Galatasaray U19, U21 takımlarında forma giyen İsmail Çipe, Bugsaşspor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor takımlarında kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Muslera'nın yedeği olarak Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 6 müsabakaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU