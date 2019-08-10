Köprüden önce son çıkış!

BUGÜN NELER OLDU

Fiorentina ile yapılacak özel maç için İtalya'da bulunan teknik direktör Fatih Terim, Çizme basınına konuştu. Terim şunları söyledi: "Fiorentina benim ikinci evim. Sağ olsunlar bana her zaman o sevgiyi, o sıcaklığı hissettiriyorlar. Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son maç. Afrika Kupası'nda 6-7 oyuncumuz vardı. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım.Belhanda da 5 gün önce geldi. Diagne 5'ine kadar istedi, ona o kadar verdik."G.Saray hazırlık maçı için İtalya'ya gitti. Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina ile karşılaşacak olan Cimbom'da satılmak istenen Diagne de kamp kadrosuna alındı. Mücadele yarın 22.00'de başlayacak. Kadroda şu isimler var: Muslera, A.Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Babel, Linnes, Donk, Yunus, Ömer, J. Durmaz, Mariano, Luyindama, Atalay, Okan, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Mitroglou, Diagne, Emre Mor.