Roma Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 hazırlık maçları)

Yeni futbol sezonu öncesinde Roma ile Real Madrid hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyenler Roma Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Roma Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar…

ROMA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma Real Madrid hazırlık maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;