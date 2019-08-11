Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'den kritik VAR açıklaması

ALİ PALABIYIK: ÖNEMLİ OLAN HAKEMİN GÖRMEDİĞİ POZİSYONLARI VAR'IN HAKEME İLETMESİ

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, VAR uygulamasını bu sezon UEFA standartlarında uygulayacaklarını belirterek, "Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. 10 gün süren Riva'daki hazırlık kampımızı tamamlayıp buraya geldik. Şu an teorik dersleri almaya devam ediyoruz. Halil arkadaşımız Süper Kupa'da çok güzel bir maç yönetti. Umuyorum sezon da böyle devam edecek. Bu sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını UEFA standartlarında daha çok kullanacağız. Bunun için yurt dışından gelen eğitimcilerimiz var. Bir çizgimiz var ve bu çizgiyi hep takip edeceğiz. Hangi pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekiyor, hangi pozisyonlarda girmemesi gerekiyor bunlar net çizgilerle belirlenecek. Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi. Gözden kaçan ihlallerin değerlendirilip özellikle topsuz alanlarda ve hakemin göremeyeceği durumlarda kararı hakemin vermesinde yardımcı olmak önemli" diye konuştu.