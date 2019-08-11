Bayern Münih, Cengiz Ünder’in peşini bırakmıyor

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Bayern Münih, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Leroy Sane'nin ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine rotayı yeniden Cengiz Ünder'e çevirdi. Sky Sport İtalia'nın haberine göre Robben ve Ribery'nin ardından yeni kanat oyuncusu arayışlarını devam ettiren Alman devinin, milli futbolcu için Roma ile masaya oturacağı belirtildi. Bundesliga'nın son şampiyonunun, Cengiz Ünder'in dışında listeye Inter'in Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'i de dahil ettiği belirtildi. Geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 6 gol ve 9 asist üreten 22 yaşındaki Türk oyuncunun kulubüyle 3 yıl daha kontatı bulunuyor.