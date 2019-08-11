Beşiktaş’ın umudu gençler

Yeni sezon öncesi son sınavını Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos'a karşı veren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, genç ve yedeklerden kurulu 11'le sahaya çıktı. Kalede Ersin, savunmada Kerem, Mirin, Erdoğan, Rıdvan'ı sahaya süren Avcı, önlerinde ise Erdem ve Kartal Kayra'yı yan yana oynattı. 10 numarada Muhayer, forvette ise Umut Nayir görev aldı.
Avusturya kampında oynadığı 4 maçta gol bile atamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta gençler adeta nefes oldu. İlk yarının baştan sonra hakimi olan siyah-beyazlılar 12. dakikada Erdem, 38. dakikada da Muhayer'in golüyle 2-0 öne geçti.
İkinci yarıda dengede giden maçta fırsatları konuk takım değerlendirdi ve mücadele 2-2 bitti. Kartal'ın gençleri beraberliğe rağmen iyi bir sınav verdi. Yeteneklerini sergileme şansı bulan oyunculardan en az 4 isim bu sezon zaman zaman kadroda yer bulacak.