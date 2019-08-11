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maçı saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina Galatasaray canlı yayın…

Süper Kupa’yı Akhisarspor karşısında kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan , bugün hazırlık maçında İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, yaptığı hazırlık maçları ile de sezon öncesi takımı görmeye çalışıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak birçok futbolsever ise bugün oynanacak olan mücadele öncesi ‘Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda oynanacak?’ sorusunu araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 11.8.2019 19:38
Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina Galatasaray canlı yayın…

Geçtiğimiz iki yılın şampiyonu Galatasaray, sonra olarak Akhisarspor ile süper kupa mücadelesine çıkmış ve 1-0'lık galibiyet ile kupayı kazanmaya hak kazanmıştı. 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, bu akşam İtalyanı'nın köklü ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. İtalyan temsilcisinin evinde oynanacak olan maç TSİ ile 22.00'da başlayacak. Peki, karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı…

FIORENTINA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Fiorentina Galatasaray maçının hangi kanalda oynanacağı ilk on birler ve tüm gelişmeleri haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz…

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Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina Galatasaray canlı yayın…
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