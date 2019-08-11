Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina Galatasaray canlı yayın…

Geçtiğimiz iki yılın şampiyonu Galatasaray, sonra olarak Akhisarspor ile süper kupa mücadelesine çıkmış ve 1-0'lık galibiyet ile kupayı kazanmaya hak kazanmıştı. 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, bu akşam İtalyanı'nın köklü ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. İtalyan temsilcisinin evinde oynanacak olan maç TSİ ile 22.00'da başlayacak. Peki, karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı…

FIORENTINA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Fiorentina Galatasaray maçının hangi kanalda oynanacağı ilk on birler ve tüm gelişmeleri haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz…