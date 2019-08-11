Fransa’da Yusuf Yazıcı fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da özellikle geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine düşürenUzun süren görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüpten 16.5 milyon Euro + bonuslarla Lille'e giden ve kulübün en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran 22 yaşındaki futbolcu, Fransa'da gündemin ilk sıralarına yerleşti.bu transfer döneminde alınan oyuncular arasında kurduğu en iyi ilk 11'de Yusuf Yazıcı'ya da yer verdi.Bugün Lille'in Nantes ile evinde TSİ 16.00'da oynayacağı maçta 11'de yer alması beklenen Yusuf, Fransa'da ilk kez forma giyerek taraftarın karşısına çıkacak.