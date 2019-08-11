Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fransa’da Yusuf Yazıcı fırtınası

’da fırtınası

Uzun süren pazarlıkların ardından ’dan 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransız ekibine giden 22 yaşındaki milli futbolcu , ülkede en iyi 11’ine adını yazdırdı

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Fransa’da Yusuf Yazıcı fırtınası
Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da özellikle geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine düşüren Yusuf Yazıcı, transfer olduğu Fransa'da şimdiden olay yarattı. Uzun süren görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüpten 16.5 milyon Euro + bonuslarla Lille'e giden ve kulübün en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran 22 yaşındaki futbolcu, Fransa'da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ülkenin en çok okunan haber platformu olan L'Equipe, bu transfer döneminde alınan oyuncular arasında kurduğu en iyi ilk 11'de Yusuf Yazıcı'ya da yer verdi.
L'Equipe, hazırladığı listeye şu isimleri aldı: Lafont; Bellanova, Koscielny, Andersen, Trauco; Sarabia, Herrera, Gueye, J. Lucas, Yusuf Yazıcı;
Benedetto

BUGÜN SAHAYA ÇIKIYOR
Bugün Lille'in Nantes ile evinde TSİ 16.00'da oynayacağı maçta 11'de yer alması beklenen Yusuf, Fransa'da ilk kez forma giyerek taraftarın karşısına çıkacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da Yusuf Yazıcı fırtınası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN