Fransa’da Yusuf Yazıcı fırtınası

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da özellikle geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine düşüren Yusuf Yazıcı, transfer olduğu Fransa'da şimdiden olay yarattı.
Uzun süren görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüpten 16.5 milyon Euro + bonuslarla Lille'e giden ve kulübün en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran 22 yaşındaki futbolcu, Fransa'da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ülkenin en çok okunan haber platformu olan L'Equipe,
bu transfer döneminde alınan oyuncular arasında kurduğu en iyi ilk 11'de Yusuf Yazıcı'ya da yer verdi.
L'Equipe, hazırladığı listeye şu isimleri aldı: Lafont; Bellanova, Koscielny, Andersen, Trauco; Sarabia, Herrera, Gueye, J. Lucas, Yusuf Yazıcı;
Benedetto
BUGÜN SAHAYA ÇIKIYOR
Bugün Lille'in Nantes ile evinde TSİ 16.00'da oynayacağı maçta 11'de yer alması beklenen Yusuf, Fransa'da ilk kez forma giyerek taraftarın karşısına çıkacak.