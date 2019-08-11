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Gazişehir yeni formasını tanıttı

Süper Lig'in yeni takımlarından , bu sezon giyeceği yeni çubuklu formasını tanıttı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 14:23
Gazişehir yeni formasını tanıttı

Kırmızı-Siyahlılar resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile klasik çubuklu formasını tanıtırken, tanıtımda takımın yeni transferlerinden Papy Djilobodji'i de yer aldı.

Gaziantep ekibinin sosyal medya hesabından yapılan tanıtımda kırmızı-siyahlı renklere sahip yeni çubuklu formadaki kırmızı rengin Antep Harbi'ndeki şehit kanlarını, siyah rengin ise yası temsil ettiği vurgulandı.

Gazişehir Gaziantep'in yeni forması kulübün resmi satış mağazasından 160 TL'ye satışa sunulmaya başlandı.

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Gazişehir yeni formasını tanıttı
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