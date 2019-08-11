Fenerbahçe’ye son uyarı!

1- Sekizinci ve son hazırlık maçında da bundan önce olduğu gibi problemler yine aynı bölgeyi işaret ediyordu. Sarı-lacivertliler Jailson-Okan ikilisiyle başladığı stoper bölgesindeki sıkıntıyı net bir şekilde hissetti.
2- Fenerbahçe maça iyi başladı. Rakip kaleye çok kolay gitti. Ancak yediği basit gollerle bir anda 2-0 geriye düştü. Sivasspor, Fenerbahçe'nin zayıf karnını çok çok iyi değerlendirdi.
3- Üst üste yenilen goller, maçın hikayesini tamamen değiştirdi. Belki F.Bahçe bu sezon deplasmanlarda benzer problemleri yaşayacak. Ancak stoper sorunu çözülmeden lige başlanırsa, ilk haftalarda sıkıntı büyük olacak.
4-Zanka dışında mutlaka bir stoper alınması gerekiyor. Ayrıca Fenerbahçe takım olarak savunma yapmayı da öğrenmemi. Aksi durumda ofansif olarak çok daha üretken olan bu takım istediği sonuçları almakta hayli zorlanacak.