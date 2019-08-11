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'dan lige "farklı" başlangıç

, İngiltere 2019-2020 sezonunun açılış haftasında karşılaştığı 'yi 4-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 21:16
Manchester United'dan lige farklı başlangıç

Premier Lig'in ilk haftası, Manchester United ile Chelsea arasındaki maçla bitti.

Ev sahibi Manchester United, Rashford'ın 18. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Martial'in 65. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Rashford, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi.

James, 81. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Manchester United, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.

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Manchester United'dan lige "farklı" başlangıç
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