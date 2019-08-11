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- maçının biletleri satışta

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak olan Demir Grup - maçının bilet satışları başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 16:45
Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Müsabakanın bilet fiyatları; 1. Kategori (VIP) 65 TL, 2. Kategori (Maraton) 49 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32.5 TL.

Misafir tribünü bilet satışları 15.08.2019 tarihinde başlayacak.

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Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta
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