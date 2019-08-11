Sparta Prag maçı kapalı gişe

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Önceki gün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi. Bordo-mavili takım, Çekya'da oynanan maçta 2-0 geriden gelip beraberliği yakalamış ve tur için avantajı cebine koymuştu. Trabzon'daki rövanşta yeni transferler Obi Mikel, Sörloth ve Avdijaj da ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak.