Takım seçti: City’nin yeni kaptanı Silva

M.Cıty'de Kompany'nin bıraktığı kaptanlık bandı artık David Silva'nın...
Ve bu seçimi yapan da takım arkadaşları oldu. Teknik direktör Guardiola'nın, "Kaptanı futbolcular seçecek"
açıklaması büyük tartışma yaratmıştı. Guardiola'nın Manchester'daki restaurantında yapılan toplantı sonucunda yeni kaptanın David Silva olduğu açıklandı. Guardiola, takımda 10. sezonuna başlayan Silva için, "Olması gereken gibi bir kaptan" yorumunu yaparken, "Normal olarak en iyi kaptanın kim olacağı soyunma odasında belli olur. Zira futbolcular birbirlerini iyi tanır. Silva da iyi bir kaptan olacaktır"
diye konuştu. Bu arada son şampiyon M.City, dün oynadığı maçta West Ham'ı 5-0 yendi