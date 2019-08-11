Takım seçti: City’nin yeni kaptanı Silva

BUGÜN NELER OLDU

M.Cıty'de Kompany'nin bıraktığı kaptanlık bandı artıkVe bu seçimi yapan da takım arkadaşları oldu. Teknik direktör Guardiola'nın,açıklaması büyük tartışma yaratmıştı. Guardiola'nın Manchester'daki restaurantında yapılan toplantı sonucunda yeni kaptanın David Silva olduğu açıklandı. Guardiola, takımda 10. sezonuna başlayan Silva için, "Olması gereken gibi bir kaptan" yorumunu yaparken,diye konuştu. Bu arada son şampiyon M.City, dün oynadığı maçta West Ham'ı 5-0 yendi