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Zanka resmen ’de

İki milyon Euro’luk bonservis bedelinin ilk taksitini peşin isteyen Huddersfield Kulübü ile sorun çözüldü. Zanka 4 yıllığına sarı-lacivertli oldu

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Zanka resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği Matias Zanka Jorgensen transferini 3. günde açıkladı. Danimarkalı futbolcunun kulübü Huddersfield, 2 milyon Euroluk bonservis bedelinin 700 bin Euro'sunu peşin isteyince pürüz çıktı ve ıslak imza gecikti. Dün bu sorun çözüldü ve Danimarkalı savunmacı 3-1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

5 MİLYON EURO ALACAK
Sarı-lacivertliler, paranın kalan kısmını 2 taksit halinde ödeyecek. Oyuncu ise 3 yıllığına toplam 5 milyon Euro garanti ücret alacak. Fenerbahçe, açıklamsında, "Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Huddersfield formasıyla 24 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Danimarkalı stoper, maç başına 2.9 atak kesme değeriyle İngiltere Premier Lig'in en iyisiydi.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'
Zanka'nın imza töreninde Sportif Direktör Comolli de hazır bulundu. Danimarkalı yıldız, sosyal medyadan "Çubukluyu giyecek olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Bu forma için en iyisini yapacağıma emin olun" mesajını verdi.

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Zanka resmen Fenerbahçe’de
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