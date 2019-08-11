Zanka resmen Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği Matias Zanka Jorgensen transferini 3. günde açıkladı. Danimarkalı futbolcunun kulübüDün bu sorun çözüldü ve Danimarkalı savunmacı 3-1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.Sarı-lacivertliler, paranın kalan kısmını 2 taksit halinde ödeyecek.Fenerbahçe, açıklamsında, "Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.ifadelerini kullandı.Zanka'nın imza töreninde Sportif Direktör Comolli de hazır bulundu. Danimarkalı yıldız, sosyal medyadan "Çubukluyu giyecek olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Bu forma için en iyisini yapacağıma emin olun" mesajını verdi.