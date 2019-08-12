Dost acı söyler

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, lig öncesi İtalya'da oynadığı son hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1'lik skorla farklı yenildi. Elden çıkarılmaya çalışılan ve hazırlık kampına katılmayan Diagne sürpriz bir şekilde 11'de kendine yer bulurken,Süper Kupa maçında dikkat çeken orta alan ve savunma dağınıklığını Akhisar değerlendiremedi ama Fiorentina bunları affetmedi.penaltıdan perdeyi açtı. Sottil, devre biterken skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda birçok oyuncu değişmesine rağmen roller değişmedi. Fiorentina oynayan, seyreden ise Cimbom'du. Ev sahibinin her atağı tehlike oluştururken, Benassi ve Simeone cezaları kesen isimler oldu.LIGIN perdesini Cuma günü açacak olan Galatasaray, son hazırlık maçına aylardır elinden çıkarmaya çalıştığı ve neredeyse kapı kapı dolaştığı Diagne ile çıktı. İlk yarıda hiçbir varlık gösteremeyen ve vurdumduymaz tavırları ile dikkat çeken Senegalli forvet, ikinci yarıda oyundan alındı. Diagne, Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğrafın basına sızdığı gün İnstagram hesabından "Kral benim" paylaşımı yapmıştı.