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Henry Oynekuru, Monaco'da

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu , Fransa temsilcisi Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Onyekuru, 44 maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 20:30 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 20:31
Henry Oynekuru, Monaco'da

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Bonservisi İngiliz ekibi Everton'da olan Onyekuru, Fransa'nın Monaco takıına transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız basınına göre genç futbolcu için Everton'a 15 milyon Euro verileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile başarılı bir dönem geçiren Nijeryalı futbolcu, 44 resmi müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 da asist yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı

Onyekuru kariyerinde daha öncede Aspire, Eupen ve Anderlecht formaları giydi.

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Henry Oynekuru, Monaco'da
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