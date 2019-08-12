Mesut’a yapılan saldırı için 2 kişi gözaltına alındı

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İngiliz basını, 30 yaşındaki Arsenalli futbolcu Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıya yönelik iki Türk'ün gözaltına alındığını yazdı. Yaklaşık 20 gün önce gerçekleşen olayda Mesut, takım arkadaşı Kolasinac ile birlikte Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. The Sun'da yer alan habere göre, Mesut Özil'in evinin yakınlarında yakalanan F. Ercan ve S. Ekinci isimli kişilerin 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Gözaltına alınanların saldırıyı gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ise açıklanmadı.