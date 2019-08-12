Ömer Toprak, Nuri Şahin ile takım arkadaşı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Borussia Dortmund forması giyen milli stoperimiz Ömer Toprak, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandı. Adı sık sık Türk kulüpleri ile de anılan Ömer tercihini, bir başka milli futbolcumuz Nuri Şahin'in de yer aldığı Bremen'den yana kullandı. Bremen'in Ömer'i satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi. Daha önce Freiburg, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, Türk Milli Takımı'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti. Ömer, 2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.