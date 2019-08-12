Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ömer Toprak, Nuri Şahin ile takım arkadaşı oldu

, ile takım arkadaşı oldu

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Ömer Toprak, Nuri Şahin ile takım arkadaşı oldu
Borussia Dortmund forması giyen milli stoperimiz Ömer Toprak, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandı. Adı sık sık Türk kulüpleri ile de anılan Ömer tercihini, bir başka milli futbolcumuz Nuri Şahin'in de yer aldığı Bremen'den yana kullandı. Bremen'in Ömer'i satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi. Daha önce Freiburg, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, Türk Milli Takımı'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti. Ömer, 2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Toprak, Nuri Şahin ile takım arkadaşı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN