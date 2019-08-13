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ile görüşüyoruz

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Beşiktaş ile görüşüyoruz
Beşıktaş'ın yakından ilgilendiği Konoplyanka için Schalke 04'ten resmi açıklama geldi. Sportif Direktör Jochen Schneider, "Beşiktaş ile Konoplyanka için görüşüyoruz ancak henüz biten bir şey yok" diye konuştu. Alman basını da Ukraynalı yıldızı elden çıkarmak isteyen Schalke'nin en doğru teklifi beklediğini vurguladı. Öte yandan siyah-beyazlıların listesinde yer alan bir diğer sol kanat adayı Mohamed Elyounoussi de sosyal medyadan kendisine yazılan "Come to Beşiktaş" mesajına, siyah beyaz emojiyle yanıt verdi. Forvet adayları arasında yer alan Babacar'ın da Sassuolo yönetimine, "Bırakın Beşiktaş'a gideyim" diye başvurduğu ifade edildi.
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Beşiktaş ile görüşüyoruz
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