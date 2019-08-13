Fransız oyunu

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Monaco, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya varan Radamel Falcao'yu bonservis almadan göndermek istemediği için işi yokuşa sürüyor. Bunun için de Fransız basını ile iş birliği yapmış durumda.haberden daha çok bir yoruma imza attı. Gazete 33 yaşındaki golcünün kendisine 3 yıllık kontrat aradığını, bunu da Galatasaray'ın sunduğuna yer verdiği satırlarıyla ise çelişkiye düştü.Monaco'nun Rus patronu Rybolovlev'in, Falcao'yu bu sezon kalmaya ikna etmeye çalıştığını yazan L'Equipe, kulübün oyuncunun kontratını uzatmaması nedeniyle Kolombiyalı yıldızın arayışlara girdiğini de belirtti.Monaco ile görüşmeleri menajer Ahmet Bulut sürdürecek.(Barcelona): Falcao çok büyük futbolcu.Top kontrolü ve şut yeteneği muazzam. Onun son vuruşları benim için her zaman çok etkileyici oldu.(PSG): Gol atıyor, asist yapıyor ama ondan daha önemlisi Falcao bir lider. Onunla aynı takımda oynadığım için çok mutluyum.(Monaco Teknik Direktörü): Onu anlatmaya gerek var mı, herkes oyunun yeteneklerini biliyor. Falcao tek başına maç alan, tabelayı sürekli değiştiren bir futbolcu. O her zaman en üst seviyede oynayıp futbolu bırakmalı.(Porto): O bir ceza sahası içi canavarı.O bölgede gözü kapalı oynar. Kendisine çok güveniyor ve saliseler içinde aldığı kararlarla vuruşlarını yapıyor. Falcao doğuştan golcü.(Atletico Madrid Teknik Direktörü): Radamel'i çocukken tanıdım.Onunla River Plate'de kupa kazandık. Öncelikle insan olarak onu çok severim. Onun oyuna tutkusu muhteşem. Futbolda bazı oyuncular farkı yaratır.Falcao onlardan biri...Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Falcao, transferiyle ilgili Kolombiya basınına yeni bir açıklama yaptı. Kolombiyalı golcü görüşmelerin sürdüğünü kaydederken, taraftardan etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "G.Saray taraftarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişimdeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum ve takımla idmanlara devam ediyorum."