Rakibi taraftarı!

BUGÜN NELER OLDU

En büyük rakibin Kadıköy'deki şımarık ve kibirli seyirci grubu olduğunu da söylemeliyiz. Bu "müşteri" kalabalığı, "taraftar" olgunluğuna getirilebilirse, yeniden Kadıköy Cehennemi'ne geri dönülür.Büyük yük Ersun Yanal'ın omuzlarındadır. Eğer Yanal, farklı enstrüman çalan müzisyenlerden uyumlu bir orkestra yaratamazsa Fenerbahçe bir yılı daha kaybeder.Alı Koç Yönetimi saha içinde ve dışında önemli hamleler yaptı. Saha içinde Eljif'in 16 milyon Euro'ya satılması müthiş bir yönetim başarısıdır. Pazarlık sahibi Comolli ise büyük iş yaptı. Transferlerin hemen hepsi randımanı tahmin edilebilen ve bilinen oyuncular.diye sorulmayacak bir kadro yaptılar. Ozan ve Emre'yi de yeni transfer olarak nitelersek, en az sekiz oyuncu değişecek demektir.Ersun Yanal, yüksek nabız ile oynayıp, topa çabuk sahip olmak isteyen bir takım istiyor. Bunun için de antrenman planlamasını yaptı. Öndeki dörtlü her takımı tehdit edecek potansiyele sahip. Onlara bir de bek hücumları eklenecek. Bu takımın bol pozisyonlu maçlar vadettiğini rahatça söyleyebiliriz.Transfer şart. Genç Altay'ın kaledeki performansı umut verdi. Tecrübe kazandıkça, güven endeksi de yükselir. Stoper transferleri ile daha dirençli olacaklardır. Son sezonlardaki gelişmelere bakarsak, Fenerbahçe'nin aslında en büyük rakibinin, Kadıköy'deki şımarık ve kibirli seyirci grubu olduğunu da söylemeliyiz. Sosyal medyaya baktığımızda da hiç hız kesmiyorlar. Bu "" kalabalığı, "taraftar" olgunluğuna getirilebilirseF.Bahçe Yönetimi'nin kadro kurma anlayışı Nasreddin Hoca'nın "Ya tutarsa?" şeklindeki göle maya çalmasına benziyor.Sürekli yeni kadro yapmaya çalışmak istikrar getirmez. İşte son örnek: Volkan-Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı-Mehmet Topal, Benzia- Ayew, Valbuena, Slimani-Soldado. Genç isimler ile Elmas dışında Fenerbahçe yukarıdaki 11'i bu sezon gönderdi ve yeni isimler transfer etti. Fenerbahçe camiasının hedefleri hep büyük olmuştur. Fenerbahçe'de "Sabır" konusu ise biz Türklerin "Yemeğin pişmesini bekleriz, soğumasını beklemeyiz" anlayışına benzer.. Başarı için önce takım olmak gerekir. Futbol aklı ve görüşü mükemmel olan büyük tecrübe Emre, Fenerbahçe'nin takım olmasına ciddi katkı sağlar.F.BAHÇE geçen sezonu unutturmak için maddi manevi her türlü hamleyi, riski alıyor, alacaktır da. Şampiyonluğa bu kadar hasret kalan F.Bahçe'de hiç kimsenin kredisi sonsuz değil. Ali Koç yönetimi geçen sene başında F.Bahçe'nin genetiğiyle, transfer alışkanlıklarıyla oynamıştı. İkinci yarıyla birlikte bu zihinsel bakış açısının yansımalarıyla uğraştı. Ancak futbol hata kabul etmiyor. F.Bahçe'de 16 milyon Euro'ya satılan Eljif Elmas'ı ayrı tutuyorum, onun dışında gönderilen hangi isim şampiyonluk yolunda "Fener Ol'ur? Yeni transferler Vedat, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Rodrigues, Murat Sağlam hepsi katkı sağlayacak isimler.Alanya'dan kiralık dönen Ozan Tufan'ı yeni transfer kabul edebiliriz