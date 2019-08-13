Riza Durmisi için sıkı pazarlık

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol beke alternatif arayan sarı-lacivertlilerde, Lazio forması giyen Riza Durmisi için girişimlerin olduğu öğrenildi.İtalyan kulübünün, Danimarka asıllı Arnavutluk vatandaşı olan futbolcu için en az 4 milyon Euro istediği aktarıldı. F.Bahçe yönetiminin bu fiyatı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı. Geçen sezon 19 maçta forma giyen Durmisi, 823 dakika sahada kaldı skor kaydedemedi.