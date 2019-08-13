Son Kartal Volkan

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Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı.Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı. Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.