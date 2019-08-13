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Son Kartal Volkan

Siyah-beyazlılar, yerli kaleci arayışlarında çok uzağa gitmedi ve Avcı’nın eski öğrencisi için ile anlaşma sağlad

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
Son Kartal Volkan
Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı. Başakşehir'e 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilen siyahbeyazlıların 31 yaşındaki kaleci ile de maç başına anlaşmaya vardı. İki yıllık sözleşme sunulan Volkan oynayacağı maç sayısına göre ücret alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı. Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.
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Son Kartal Volkan
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