Yalnız pragmayız!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon şehri, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde perşembe günü 2-2'nin rövanşında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanacak rövanş maçı için tek yürek oldu. Taraftarlar tribünde boş yer bırakmayacak.Takımlarına bu kritik rövanşta destek olmak isteyen bordo-mavi sevdalıları, dönüş planlarını perşembeden sonraya yaptı, biletler cuma günü için kestirildi.Soluğu Passolig gişesinin önünde alan taraftarlarcama asılan,ifadelerinin yazılı olduğu kağıtla karşılaştı. Bu aradayeni nesil karaborsacılık da baş gösterdi. Fırsatçılar biletlerisosyal medyadan 3 katı fiyatla satışa çıkardı.