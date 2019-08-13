Yalnız pragmayız!

Trabzon şehri, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde perşembe günü 2-2'nin rövanşında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanacak rövanş maçı için tek yürek oldu. Taraftarlar tribünde boş yer bırakmayacak. Tatil için Trabzon'a gelen gurbetçiler de dönüşlerini rövanş maçına göre ayarladı.
Takımlarına bu kritik rövanşta destek olmak isteyen bordo-mavi sevdalıları, dönüş planlarını perşembeden sonraya yaptı, biletler cuma günü için kestirildi.
VALLAHİ, BİLLAHİ BİLETLER BİTTİ
43 bin kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin internet üzerinden satılan tüm biletleri tükendi.
Soluğu Passolig gişesinin önünde alan taraftarlar
cama asılan, "Bir tane bile kalmadı, evet 4 saatte bitti. VIP bile bitti, vallahi de billahi de yok, yemin ederiz bitti"
ifadelerinin yazılı olduğu kağıtla karşılaştı. Bu arada
yeni nesil karaborsacılık da baş gösterdi. Fırsatçılar biletleri
sosyal medyadan 3 katı fiyatla satışa çıkardı.