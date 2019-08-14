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Ampute çocuklar, antrenmanına katıldı

2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park'ta yapan 'un antrenmanında güzel anlar yaşandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 09:29
Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

UEFA Vakfı'nın yaptığı "Ampute çocuklar eşitlik için Süper Kupa'da" çalışması kapsamında ampute çocuklar, Liverpoollu futbolcular ile birlikte antrenman yaptı. Mohamed Salah çocuklarla özel olarak ilgilenirken, diğer futbolcular da çocuklar ile birlikte top sektirme antrenmanı yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA'nın iş birliği sonucunda yapılan çalışma, Süper Kupa sürecinde birçok kez göz önüne getirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, bu özel çalışmayla ilgili olarak UEFA'ya yaptığı açıklamada, "UEFA Süper Kupa'nın bizim ülkemizde düzenlenecek olması ve bizim ampute futbolcularımızın bu organizasyonun bir parçası yapılması bizi çok mutlu etti. 14 Ağustosta, futbolun birleştirici gücünün en önemli örneklerinden birini tecrübe edeceğiz. Tüm takımlara, izleyicilere ve konuklarımıza UEFA Süper Kupası finali için buraya gelmeleri adına hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı
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