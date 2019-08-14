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Başkan Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

, Genel Başkanı 'yi telefonla arayarak bayramını kutladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 18:55
Başkan Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu
Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. BBP İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı. Bu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici'yi arayarak partililerin ve kendisinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladı.
Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti.
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Başkan Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu
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