Egdar le imzayı attı Feyenoord’a kiralandı

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Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferine karşılık verilen Edgar Le ile anlaşmaya varanKulübün yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Oyuncuya 3 yıl için 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret ödeneceği, opsiyon durumunda ise 800 bin Euro garanti ücret verileceği ifade edildi.