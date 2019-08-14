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Egdar le imzayı attı ’a kiralandı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Egdar le imzayı attı Feyenoord’a kiralandı
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferine karşılık verilen Edgar Le ile anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Kulübün yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Oyuncuya 3 yıl için 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret ödeneceği, opsiyon durumunda ise 800 bin Euro garanti ücret verileceği ifade edildi. Bordo-mavililer bonservisini alır almaz Edgar'ı Hollanda takımı Feyenoord'a kiraladı.
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Egdar le imzayı attı Feyenoord’a kiralandı
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