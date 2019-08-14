G.Saray’la yarışır

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor geçen sezonun flaş takımı. Birçok genç futbolcuya şans verildi. Bu sezon öncesi de yeni transferler yapıldı. Şampiyonluğa oynayabilecek bir kadroya sahip mi? Yusuf Yazıcı'nın gidişi takımı nasıl etkiler? Ünal Karaman başarılı olabilir mi?Geçen yıl ortaya koyduğu performansın üstüne çıkabilecek bir kadro zenginliği olduğunu düşünüyorum. En az iki transferle, G.Saray ile birlikte yarışta rakiplerinin önüne geçerYusuf'un oyun aklının eksikliğini Sparta Prag maçında gördüm. Yusuf'un yokluğu başta Abdülkadir Ömür olmak üzere Nwakaeme, Ekuban hatta Sosa'nın bile ritmini bozmuşGeçen yıl elde edilen başarı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu da;… İşte Trabzonspor'un kendisini büyük kılan yıllardır bir kenara itilmiş sihirli cümlesi.Borç yapılandırılması ve UEFA'nın kararı hem maddi olarak hem de moral olarak transferde elini bir hayli rahatlattı. Hazırlık maçları ve Sparta Prag karşılaşmasında alınan sonuçları bir kenara bıraktığımızda önemli eksiklikler var. Özellikle savunma bloğunda geçen sezon yapılan hatalar devam etmekte.Ama hazır olduğunda katkı yapacak bir isim. Yusuf'un ayrılmasıyla orta alanda bir boşluk oluştuğu gerçeğini kimse göz ardı etmesin.Yeni transferlerden Norveçli Sörloth, Sparta Prag karşısında ilk maçı olmasına rağmen bu sezon önemli katkı vereceğininin mesajını verdi. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı bana göre yüksek. Çünkü geçen yıl ortaya koyduğu performansın üstüne çıkabilecek bir kadro zenginliği olduğunu düşünüyorum. Fakat en az iki transferle Galatasaray ile birlikte yarışta rakiplerin önüne geçer.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Lille'e giden Yusuf Yazıcı için söylediği, "Hikâyemizi yarım bıraktı. İçime kan damladı. Yusuf başrol oyuncusuydu" sözlerinin altına imza atarım.Yusuf'un oyun aklının eksikliğini Sparta Prag maçında gördüm. Yusuf'un yokluğu başta Abdülkadir Ömür olmak üzere, Nwakaeme, Ekuban hatta Sosa gibi oyuncuların da ritmini bozmuş. Ünal Karaman içeriden ya da dışarıdangibi yeni bir oyun aklı monte ederse Trabzonspor zirve yürüyüşünün içinde olur. 3 kulvarda oynayacak Trabzon'un gövdeli transfer Obi Mikel'in oyun istikrarına ihtiyacı olacak.Uğurcan'ın kumaşı iyi ama oyunun içinde kalmayı ve dikkat kaybı yaşamamayı öğrenmeli. Prag deplasmanında yediği iki gol zamanlama ve pozisyon hatasıydı.TRABZONSPOR taraftarı elbette özlem içinde, heyecan taşıyor. Geçen sezon bu gençlere büyük destek verdiler, yenilseler de alkışladılar. Ancak kent hedef büyüttüğünde, takıma karşı tahammülünü azaltıyor. Ünal Karaman bu tablonun farkında ve demeçleriyle de ortamı istediği noktaya taşımanın peşinde.Ancak gönülden oynayan, koşmaktan kaçınmayan oyunculara sahip.Yine de tandemi sorunlu ve hata yapan ikil-i den oluşuyor. Dengeli diyebileceğimiz bir oyunu yok Trabzonspor'un. Eğer lige iyi başlamazlarsa, baskıyı da kıramayabilirler.BU sezon şampiyonluk yarışında favorim Trabzonspor. Ancak Yusuf Yazıcı'nın satışı düşüncemi yeniden revize etmeme sebep oldu.Oyuncunun aklı o yola girmişse ve 16,5 milyon Euro'luk + %20 satış bonuslu teklifi önünüze getirdiyse sanırım söyleyecek fazla bir söz kalmaz. O yüzden Yusuf Yazıcı'dan Lille ile başlayacak yeni Avrupa hikâyesinde roman yazmasını bekliyoruz. Trabzonspor şampiyonluk kadrosunu geçen yıl olgunlaştırdı.Campi ile takviye yapsalar bile bir stopere daha ihtiyaç var. Galatasaray'da Seri etkisi neyse