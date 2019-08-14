G.Saray’la yarışır

SORU-
Trabzonspor geçen sezonun flaş takımı. Birçok genç futbolcuya şans verildi. Bu sezon öncesi de yeni transferler yapıldı. Şampiyonluğa oynayabilecek bir kadroya sahip mi? Yusuf Yazıcı'nın gidişi takımı nasıl etkiler? Ünal Karaman başarılı olabilir mi?
İSKENDER GÜNEN
Geçen yıl ortaya koyduğu performansın üstüne çıkabilecek bir kadro zenginliği olduğunu düşünüyorum. En az iki transferle, G.Saray ile birlikte yarışta rakiplerinin önüne geçer
LEVENT TÜZEMEN
Yusuf'un oyun aklının eksikliğini Sparta Prag maçında gördüm. Yusuf'un yokluğu başta Abdülkadir Ömür olmak üzere Nwakaeme, Ekuban hatta Sosa'nın bile ritmini bozmuş
İSKENDER GÜNEN
SOL AYAKLI STOPER 11'DE YER ALMALI
Geçen yıl elde edilen başarı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu da; 'kendin ol'
… İşte Trabzonspor'un kendisini büyük kılan yıllardır bir kenara itilmiş sihirli cümlesi. Kendisi gibi düşündü, kendi değerlerini potansiyel kıldı ve de uzun yıllardır görmediğimiz, tarihine yakışan bir takım ortaya çıktı.
Borç yapılandırılması ve UEFA'nın kararı hem maddi olarak hem de moral olarak transferde elini bir hayli rahatlattı. Hazırlık maçları ve Sparta Prag karşılaşmasında alınan sonuçları bir kenara bıraktığımızda önemli eksiklikler var. Özellikle savunma bloğunda geçen sezon yapılan hatalar devam etmekte. Sol ayaklı bir stoper takıma adapte edilmeli. Orta alanda Obi Mikel henüz hazır değil.
Ama hazır olduğunda katkı yapacak bir isim. Yusuf'un ayrılmasıyla orta alanda bir boşluk oluştuğu gerçeğini kimse göz ardı etmesin. Sosa, Mikel, Abdulkadir Parmaklı bir orta alan dirençli takımlar karşısında sorun yaşayabilir.
Yeni transferlerden Norveçli Sörloth, Sparta Prag karşısında ilk maçı olmasına rağmen bu sezon önemli katkı vereceğininin mesajını verdi. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı bana göre yüksek. Çünkü geçen yıl ortaya koyduğu performansın üstüne çıkabilecek bir kadro zenginliği olduğunu düşünüyorum. Fakat en az iki transferle Galatasaray ile birlikte yarışta rakiplerin önüne geçer. Bu kadronun oluşmasında ve de bugünlere gelmesinde Ünal Karaman'ın da büyük bir payı var.
LEVENT TÜZEMEN
OYUNDA OBİ MİKEL'İN İSTİKRARLI OLMASI ŞART
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Lille'e giden Yusuf Yazıcı için söylediği, "Hikâyemizi yarım bıraktı. İçime kan damladı. Yusuf başrol oyuncusuydu" sözlerinin altına imza atarım. Gerçekten; Yusuf büyük kaptan, "Cemil Usta" sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşünde başrolü üstlenecekti. Geçen sezon Onazi sakatlanmasaydı Trabzon yarışın içinde olurdu.
Yusuf'un oyun aklının eksikliğini Sparta Prag maçında gördüm. Yusuf'un yokluğu başta Abdülkadir Ömür olmak üzere, Nwakaeme, Ekuban hatta Sosa gibi oyuncuların da ritmini bozmuş. Ünal Karaman içeriden ya da dışarıdan "Yusuf"
gibi yeni bir oyun aklı monte ederse Trabzonspor zirve yürüyüşünün içinde olur. 3 kulvarda oynayacak Trabzon'un gövdeli transfer Obi Mikel'in oyun istikrarına ihtiyacı olacak. Prag'da mükemmel bir gol atan sol ayaklı Sörloth'un yanına Rodellaga tipi bir golcü düşünülmeli.
Uğurcan'ın kumaşı iyi ama oyunun içinde kalmayı ve dikkat kaybı yaşamamayı öğrenmeli. Prag deplasmanında yediği iki gol zamanlama ve pozisyon hatasıydı.
GÜRCAN BİLGİÇ
LİGE İYİ BAŞLAMAZSA BASKIYI KIRAMAZ!
TRABZONSPOR taraftarı elbette özlem içinde, heyecan taşıyor. Geçen sezon bu gençlere büyük destek verdiler, yenilseler de alkışladılar. Ancak kent hedef büyüttüğünde, takıma karşı tahammülünü azaltıyor. Ünal Karaman bu tablonun farkında ve demeçleriyle de ortamı istediği noktaya taşımanın peşinde. Yusuf Yazıcı'nın takımdan gitmesi, tek silahı olan ofansif zenginliğine darbe vuracaktır.
Ancak gönülden oynayan, koşmaktan kaçınmayan oyunculara sahip. Kolay pozisyon vermek en büyük handikapları. Bunu Mikel'in takıma ağırlığını koyması ile aşabilir.
Yine de tandemi sorunlu ve hata yapan ikil-i den oluşuyor. Dengeli diyebileceğimiz bir oyunu yok Trabzonspor'un. Eğer lige iyi başlamazlarsa, baskıyı da kıramayabilirler. Tersi durumda ise yakaladıkları hava onları bambaşka hale getirir.
FATİH DOĞAN
ŞAMPİYONLUK FAVORİM AMA...
BU sezon şampiyonluk yarışında favorim Trabzonspor. Ancak Yusuf Yazıcı'nın satışı düşüncemi yeniden revize etmeme sebep oldu. Ahmet Ağaoğlu'nun "Verirken içime kan damladı" sözlerini samimi buluyorum.
Oyuncunun aklı o yola girmişse ve 16,5 milyon Euro'luk + %20 satış bonuslu teklifi önünüze getirdiyse sanırım söyleyecek fazla bir söz kalmaz. O yüzden Yusuf Yazıcı'dan Lille ile başlayacak yeni Avrupa hikâyesinde roman yazmasını bekliyoruz. Trabzonspor şampiyonluk kadrosunu geçen yıl olgunlaştırdı. Çok iyi bir sağ beke Pereira'ya, bana göre ülkenin en iyi sol beki Novak'a sahip. Defansif anlamda tek sıkıntısı stoper noktasındaydı.
Campi ile takviye yapsalar bile bir stopere daha ihtiyaç var. Galatasaray'da Seri etkisi neyse Obi Mikel'in Trabzon'a etkisi o olur.