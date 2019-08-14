Liverpool Chelsea maçı canlı izle! UEFA Süper Kupa Finali hangi kanalda?

Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea bu akşam UEFA Süper Kupa Finali'nde Vodafone Park'ta mücadele edecek. İki İngiliz takımının karşılaşmağı mücadelenin İstanbul'da oynanaması Türk futbolseverleri heyecanlandıran detaylar arasında bulunuyor. İki takım maç öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, mücadelenin canlı izle linkine nasıl ulaşılacağı futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Liverpool Chelsea maçı canlı izle seçeneği maç saatinde haberimizin içeriğinde olacak.

UEFA SÜPER KUPA LİVERPOOL CHELSEA CANLI İZLE

Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği mücadelenin canlı yayın kanalı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar için tüm detayları hazırladık…