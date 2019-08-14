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taraftarlarından Boğaz turu

İstanbul'da bu akşam oynanacak olan - maçı öncesi İngiliz taraftarlar tekneyle Boğaz Turu'na çıktı...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 16:57
Liverpool taraftarlarından Boğaz turu

Liverpool ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında, çok sayıda Liverpoollu tekneyle Boğaz Turu'na çıktı.

Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sona erecek. Ardından taraftarlar Süper Kupa heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.

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Liverpool taraftarlarından Boğaz turu
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