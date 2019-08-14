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bayramlaştı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Trabzonspor bayramlaştı
Trabzonspor'da dün bayramlaşma töreni yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu; "Biz ancak birlik ve beraberlik içinde olursak başarılı oluruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular, taraftarlar ile çok sayıda kişi katıldı. Bordo-mavili futbolcular büyük ilgi görürken Karaman, "Biz elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Rabbim bize neyi nasip ederse de onu yaşayacağız" diye konuştu. Törende Jose Sosa Başkan Ağaoğlu'nun, Ağaoğlu ise Pereira'nın elini öptü.
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Trabzonspor bayramlaştı
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