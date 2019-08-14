UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor 2-2 biten ilk maçın ardından sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Gruplara kalma hedefiyle turu geçmek isteyen fırtınaya 0-0, 1-1 ve tek farklı galibiyetler yetecek. 2-2'lik beraberlik durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman' sorusunu araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sparta Prag'ı konuk edeceği maçta grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmek için mücadele edecek. Mücadele 15 Ağustos Perşembe günü (bugün) oynanacak. İşte detaylar…