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maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında temsilcimiz , Çekya ekibi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan fırtına bu sezon hem Avrupa Ligi’nde hem de lig de başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise ‘’ sorusuna yanıt arıyorlar. Sabah.com.tr olarak Trabzonspor Sparta Prag maçıyla ilgili tüm detayları hazırladık…

Giriş Tarihi: 15.8.2019 01:10
Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında temsilcimiz 2-2 biten ilk maçın ardından sahasında ile karşı karşıya gelecek. Gruplara kalma hedefiyle turu geçmek isteyen fırtınaya 0-0, 1-1 ve tek farklı galibiyetler yetecek. 2-2'lik beraberlik durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler ' ne zaman' sorusunu araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sparta Prag'ı konuk edeceği maçta grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmek için mücadele edecek. Mücadele 15 Ağustos Perşembe günü (bugün) oynanacak. İşte detaylar…

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Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?
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