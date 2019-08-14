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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçına çıkacak. Yeni Malatyaspor ilk karşılaşmada 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi 'ı konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.8.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 10:22
Yeni Malatyaspor - Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan Yeni Malatyaspor - Partizan maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

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Yeni Malatyaspor - Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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