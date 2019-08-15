Anadolu’dan haberler

ÇAYKUR

ANTALYASPOR

BUGÜN NELER OLDU

SüperLig'in ilk haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ilk maçların çok değerli olduğunu ve bu nedenle kazanarak moralli başlamak istediklerini söyledi. Bakır, "Geçen sezona iyi başlamadık. İlk yarıdaki aldığımız kötü sonuçların ardından hatalarımızdan ders çıkararak, ikinci yarı iyi iş yapmıştık. Bu yıl yeni kurduğumuz ekip ile iyi işler yapmak istiyoruz ama takımın elbette bir alışma süreci olacaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz" dedi.DemırGrup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, sezona Beşiktaş'ı yenerek iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu aktaran Vural, "Takım olarak öz güvenimiz, enerjimiz yerinde, Beşiktaş'ın da eksikliklerini biliyoruz. Takım olarak eksikler, yeni bir hocaları var. Beşiktaş'ın da heyecanla ligi beklediğinden eminim ama biz takım olarak zevkle, heyecanla, şevkle ligin ilk maçını bekliyoruz. Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil. İnşallah kazanan biz oluruz" diye konuştu.SüperLig takımlarından Antalyaspor sezona gençleşmiş bir kadroyla başlayacak. Geçtiğimiz sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızıbeyazlı takım, bu sezon da ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyor. Antalyaspor'un yeni transferleriyle, sözleşmesini feshettiği, kadroda düşünmediği oyuncularla birlikte yaş ortalaması 32,5'ten 28'e düştü. A takımla birlikte çalışmaları yürüten genç oyuncularla sözleşme imzalanması durumunda yaş ortalamasının daha da düşmesi bekleniyor.