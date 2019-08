Avcı’nın karakteri Beşiktaş’a uygun

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de son 4 sezonu Beşiktaş'ta geçiren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın başlayacak yeni sezon öncesi takımları değerlendirdi. Tecrübeli hoca, eski kulübü Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın yeni kulübünde yabancılık çekmeyeceğini ifade ederek,Efendi, saygıdeğer ve işini çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılı olmasını da bekliyorum. Kulüpteki yöneticileri ve oyuncuları da tanıyor. Dolayısıyla yabancılık çekeceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.Süper Lig'deki büyük takımların durumlarını da yorumlayan Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ligin heyecanı ve kalitesi için maçları görmek lazım.Beşiktaş zaten göreve geldiğim ilk gün de söyledim, her büyük takımda olduğu gibi onlar da şampiyonluk yarışının da doğal adayıdır, isimleri yeter. Başakşehir de şampiyonluğu zorlayacaktır."vrupa'da bu sezon ülkemizi temsil edecek olan takımlar hakkında da konuşan Güneş,Trabzonspor, geçen sene iyi bir kadro oluşturdu. Bu sene de iyi bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Değişim var ama çok köklü bir değişim yok.Şu anki takımlarımıza baktığımızda Avrupa kupalarında yarışmaya hazırlar. Burada en büyük sorumluluk Galatasaray'a düşüyor, çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli. En üst seviyede bir yarışma. Dünya Kupası milli takımlar için neyse, Şampiyonlar Ligi de kulüpler için çok önemli bir turnuva diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Şu an teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan bir antrenör olsa, Avrupa'ya giderek kariyerini sürdürmek istediğini belirten Şenol Güneş,Aynı şekilde antrenörlük olarak da son dönemlerimde bir çizgi yakaladım. 2002'de Dünya Kupası'ndan sonra gidebilirdim. Ancak çalıştığım ve yaptığım iş itibarıyla hep bir kulüpte kalma imkanım oldu, o da en çok Trabzonspor oldu.diye konuştu.MILLI t