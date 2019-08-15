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Başkan geliyor mu? hayırlısı, hayırlısı!

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Başkan geliyor mu? hayırlısı, hayırlısı!
Galatasaraylı taraftarların Radamel Falcao transferinin bir an önce bitirilmesini isterken, Kolombiyalı golcünün Abdurrahim Albayrak'la Fransa'da çekildiği fotoğrafı yayımlayarak sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar liste başı oldu. Oyuncuyla sezon başına 5 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslar karşılığında 3 yıllığına anlaşan sarı-kırmızılılar, Monaco ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi. Bu arada Süper Kupa finalini izleyen başkan Mustafa Cengiz'e taraftarlar, "Falcao gelecek mi?" diye bağırdı. Başkan, "Hayırlısı hayırlısı" diyerek yanıt verdi.
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Başkan geliyor mu? hayırlısı, hayırlısı!
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