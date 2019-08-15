Bizi felaket bir sezon bekliyor!

BUGÜN NELER OLDU

- Yeni bir Merkez Hakem Kurulu sahneye çıktı. Size göre bu kurul başarılı olur mu? Başkan Zekeriya Alp bu işleri düzeltebilir mi? Yeni isimlere yeni görevler verildi. İlk haftanın hakemleri açıklandı. Nasıl bir sezon geçebilir? Bu kurulda umut var mı? (Tugay Kaan Numanoğlu, Bülent Birincioğlu, Zorbay Küçük yeni isimler)İddıa ediyorum, Türk hakemliğinin ağır şekilde tartışıldığı felaket bir sezon bizi bekliyor. Zekeriya Alp, belki bunu 3-4 defa belirttim ve yazdım ama baskı ve ricalarla bir MHK kurdu. Üstelik yine bazı takımların gazını almak için Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hemen hemen hakemliklerini bitirdi.Tamam, her ikisi de Galatasaray lehine hatalar yaptılar hem de çok ağır hatalar. Peki diğer takımlar lehine hata yapan hakemleri niye tasfiye etmedi. Haa demek kimesajı verildi. Zekeriya Alp ve arkadaşlarına asla yakışmadı. Bu hafta başlayacak sezonda ciddi hata yapan hakemin de kellesini ben isteyeceğim. Bakalım o zaman o hakemi tasfiye edebilecekler mi? İlk haftanın hakemlerine bakıyorum, yüzde 80'inin ismini spor kamuoyu ilk defa duydu. Bu ne demektir? Deneyimsiz hakemlere maç verildi. Bunun adı acemiliktir.Bu hafta bir tek Cüneyt Çakır var. Diğerlerini camia tanır ama milyonlarca sporsever çok az tanırlar. Ya önemli hakem hatalarıyla başlarsa lig ne olacak? Daha ligin başında hakemler tartışılır hale gelecek. Takımların bütün kimyaları değişecek, bozulacak ve Zekeriya Alp ve saz heyetinin yaptığı komik atamalarla hakemler daha ilk haftadanhaline geliverecekler. Dedim ya bu MHK asla Türk hakemlerine yakışmamaktadır. İnşallah yanılırım. Samimi olarak da belirteyim ki yanılmayı çok istiyorum ama hakemlikte çok şeyi görüp yaşadığım içindiyorum.BAŞAKŞEHIR'IN bu seneki durumu için Olympiakos maçındaki futbol ve aldığı kötü sonuç kıstas sayılmaz. İyi oyunculara sahip ve de sistem takımı. Bu sene de tek kayıpları tabii ki Emre Belözoğlu ama onun yanında önemli transferler de yaptılar. Okan Buruk, benim en beğendiğim Türk teknik direktörlerden bir tanesi. Yalnız benim tavsiyem sistemle çok fazla oynamaması. Abdullah Avcı'nın oturttuğu düzende en önemli ilke topa sürekli sahip olmak. Bu çok abartıldığı için ben de bu düzeni zaman zaman eleştirdim.Ama her zaman söylediğim gibi Başakşehir'in karşısında en büyük engel seyircisinin olmamasıdır. Yeni Malatyaspor bu sene teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı getirdi. Transferlere ihtiyaçları vardı fakat şu ana kadar bu konuda biraz yetersiz kaldılar, yine de daha zaman var. Ben yine Malatyaspor'un geçen seneye benzer bir performans göstereceğini düşünüyorum. Onlar için de Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı kıstas kabul edilemez. Benim o karşılaşma için çok üzüldüğüm bir nokta var.Gazişehir Gaziantep disiplinli bir yönetimin sonucunda geçen sene son anda kaybettikleri Süper Lig şansını bu sene kazandılar. Gaziantep büyük ve önemli bir şehir. Birçok Anadolu şehri gibi çok da güzel yeni bir statları var.Şu ana kadar baktığımızda transfer politikaları da son derece yerinde. Teknik direktör tercihi de doğru. Sumudica zaman zaman agresif hareketler yapan bir teknik adam ama Kayseri'deki performansını beğenmiştim. Bence Gazişehir bu sene ligde kötü günler yaşamaz.