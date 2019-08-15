Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Filip Novak'ın golü sonrası Bakan Albayrak'ın tur sevinci

'ın golü sonrası Bakan Albayrak'ın tur sevinci

'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 'ı 2-1 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdığı karşılaşmayı tribünden takip eden Hazine ve Maliye Bakanı , 'ın skoru tayin eden golü sonrası büyük bir sevinç yaşadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 23:35
Filip Novak'ın golü sonrası Bakan Albayrak'ın tur sevinci

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta Prag'ı konuk eden Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Turun ilk ayağında Çekya ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan temsilcimiz bu sonuçla adını play-off turuna yazdırdı ve Yunan ekibi AEK'nın rakibi oldu.

Bakan Berat Albayrak Trabzonspor'un golüne böyle sevindi

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tribünden takip etti.

Bordo mavililerin Çekyalı sol beki Filip Novak, 90+7'de attığı golle skoru tayin ederken bu gol sonrası Bakan Albayrak büyük bir sevinç yaşadı.

Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak da nefes kesen karşılaşmayı yerinde takip etti ve Novak'ın golü sonrası büyük bir coşku yaşadı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Filip Novak'ın golü sonrası Bakan Albayrak'ın tur sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN