Filip Novak'ın golü sonrası Bakan Albayrak'ın tur sevinci

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta Prag'ı konuk eden Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Turun ilk ayağında Çekya ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan temsilcimiz bu sonuçla adını play-off turuna yazdırdı ve Yunan ekibi AEK'nın rakibi oldu.

Bakan Berat Albayrak Trabzonspor'un golüne böyle sevindi

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tribünden takip etti.

Bordo mavililerin Çekyalı sol beki Filip Novak, 90+7'de attığı golle skoru tayin ederken bu gol sonrası Bakan Albayrak büyük bir sevinç yaşadı.

Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak da nefes kesen karşılaşmayı yerinde takip etti ve Novak'ın golü sonrası büyük bir coşku yaşadı.