Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'a "Radamel Falcao"lu karşılama

'a ""lu karşılama

Spor Toto Lig’in açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan son şampiyon , Denizli’ye geldi. Takımlarını karşılamak için havaalanına akın eden Galatasaraylılar, “Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor” tezahüratlarında bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 20:22
Galatasaray'a Radamel Falcaolu karşılama

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olacak olan Galatasaray, Çardak Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı. Galatasaray'da bel fıtığı ameliyatı olan, geçen sezondan sarkan cezası süren Teknik Direktör Fatih Terim, deplasman kafilesinde takımın başında yer alamadı. Yine böbrek taşı nedeniyle ameliyat olan Feghouli ve iyileşmeyen Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir de kafilede yoktu.

Futbolculara ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdürrahim Albayrak'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolcuların takım otobüsüne hareket ettiği esnada coşkulu kalabalık, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" tezahüratları yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler eşliğinde kalacağı otele uğurlarken Galatasaray kafilesi daha sonra kent merkezinde konaklayacakları otele yerleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a "Radamel Falcao"lu karşılama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN