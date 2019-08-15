HAYDİ FIRTINA | Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman yayınlanacak?

Geçen sezonu dördüncü tamamlayan Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Fırtınanın play-off turundaki rakibi de Craiova ile AEK eşleşmesinin galibi olacak. Futbolseverler Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda saat kaçta konusunda aramalarını hızlandırdı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor; bu transfer döneminde Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Erce Kardeşler, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Donis Avdijaj, Alexander Sörloth gibi isimleri kadrosuna kattı. İşte kritik maçla ilgili son dakika gelişmeleri...