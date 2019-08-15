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HAYDİ FIRTINA | Sparta Prag maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren , evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk ediyor. hangi kanalda? Bordo maviler deplasmandaki maçta 2-0'lık mağlubiyetten Ekuban ve Sörloth'ün golleriyle kurtulmuş ve 2-2'lik beraberlikle avantaj sağlamıştı; kritik maç hakkındaki son dakika detayları, iki takımın muhtemel 11'leri haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 11:23
HAYDİ FIRTINA | Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman yayınlanacak?

Geçen sezonu dördüncü tamamlayan , Sparta Prag'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Fırtınanın play-off turundaki rakibi de Craiova ile AEK eşleşmesinin galibi olacak. Futbolseverler Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda saat kaçta konusunda aramalarını hızlandırdı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor; bu transfer döneminde Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Erce Kardeşler, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Donis Avdijaj, Alexander Sörloth gibi isimleri kadrosuna kattı. İşte kritik maçla ilgili son dakika gelişmeleri...

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HAYDİ FIRTINA | Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman yayınlanacak?
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