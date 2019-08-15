Her kıtadan basın mensubu takip etti

BUGÜN NELER OLDU

Dün gece iki İngiliz devi Liverpool ve Chelsea'nin İstanbul'da, Vodafone Park'ta karşılaştığı UEFA Süper Kupa mücadelesine yerli ve yabancı basın büyük ilgi gösterdi. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele,Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümünü Türk ve İngiliz gazeteciler oluştururken;Dün geceki Süper Kupa mücadelesinde futbolcular arasında en çok ilgiyi gören, Liverpoollu Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldızın, kupa seremonisinde engelli bir çocukla yakından ilgilenmesidedirtti.Karşılaşmayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik protokol tribününde birlikte izledi.Maçın 14. dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Kendini bilmez şahıs, Liverpool filelerine atlamak istedi ama güvenlik önledi.Dev mücadeleyi izleyenler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve milli basketbolcumuz Cedi Osman da vardı.Süper Kupa maçı öncesi seremoniye futbolcular ve hakemlerle birlikte engelli çocuklar da çıktı. Çocukların neşesi ise görülmeye değerdi.