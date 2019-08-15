Her kıtadan basın mensubu takip etti

Dün gece iki İngiliz devi Liverpool ve Chelsea'nin İstanbul'da, Vodafone Park'ta karşılaştığı UEFA Süper Kupa mücadelesine yerli ve yabancı basın büyük ilgi gösterdi. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.
Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümünü Türk ve İngiliz gazeteciler oluştururken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları maçı takip etti.
HELAL OLSUN SALAH
Dün geceki Süper Kupa mücadelesinde futbolcular arasında en çok ilgiyi gören, Liverpoollu Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldızın, kupa seremonisinde engelli bir çocukla yakından ilgilenmesi 'Helal olsun'
dedirtti.
Karşılaşmayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik protokol tribününde birlikte izledi.
Maçın 14. dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Kendini bilmez şahıs, Liverpool filelerine atlamak istedi ama güvenlik önledi.
Dev mücadeleyi izleyenler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve milli basketbolcumuz Cedi Osman da vardı.
Süper Kupa maçı öncesi seremoniye futbolcular ve hakemlerle birlikte engelli çocuklar da çıktı. Çocukların neşesi ise görülmeye değerdi.