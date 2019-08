İstanbul masalı 2

:

Kırmızılar, 2005'ten sonra bir büyük finali daha İstanbul'da kazandı ve kupayı aldıUEFA Süper Kupa'nın 44. randevusu dün İstanbul'da oynandı. Nefes kesen ve uzatmaları 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Liverpool 5-4 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Mücadelede ilk sözü Chelsea söyledi.48. dakikadaskora denge getirdi ve maç uzatmalara gitti.sahneye çıktı ve Kırmızılar'ı öne geçirdi.Chelsea'li Abraham'ı düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı atışlarında ise kazanan Liverpool oldu ve Kırmızılar, tarihlerindeDÜN gece Vodafone Park'ta tarihi bir an yaşandı. Karşılaşmanın orta hakemi Stephanie Frappart ise başroldeydi. Fransız hakem, UEFA düzeyindeki bir organizasyonda erkek maçı yöneten ilk kadın hakem oldu. Temmuz ayı içerisinde Kadınlar Dünya Kupası finalinde düdük çalan Frappart, nisan ayından beri Fransa Ligue 1'de görev yapıyor. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi. Türk hakemimiz Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.MÜCADELENIN 101. dakikasında Liverpool kalecisi Adrian, topa hareketlenen Chelseali futbolcu Tammy Abraham'ı düşürdü. Maçın hakemi Stephanie Frappart hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Sosyal medyada bu kararın doğru olduğuna dair birçok yorum yapldı.LIVERPOOL'UN yıldız futbolcusu Mohamed Salah, dün sabah takımının son antrenmanının ardından kendisini bekleyen çocukların yanına gitti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah'la fotoğraf çektirdi. Mehmet ve Muhammet, babalarının yazdığı '15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı 'Benim Adım Salah' isimli kitabı da Mohamed Salah'a imzalattılar.DÜN gece Vodafone Park'ta güvenlik üst düzeydeydi. UEFA Süper Kupa maçında İstanbul'da 15 bin polis görev yaptı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maçla ilgili stat ve çevresinde 8 bin 500, il genelinde havalimanı, taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 6 bin 500 olmak üzere toplam 15 bin polis adeta kuş uçurtmadı.UEFA, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud ile Agit arasındaki söyleşiyi resmi Twitter hesabından paylaştı. Fransız yıldızın sorularını yanıtlayan Agit, futbol sayesinde hayata tutunduğunu belirtti. Agit, "Engelli olmak, bir şeyler yapmaya engel değildir. Bir işe gönül verirsen ve seversen, her zaman peşinden koşmalısın ve asla pes etmemelisin" dedi. Giroud ise Agit'e, "Arkadaşlarınla futbol oynamaktan zevk almaya devam et. Asla pes etme ve kendini geliştirmek için şu üç şeyi asla unutma: Çalış, saygı duy ve tevazu göster" tavsiyesini verdi.Hafta sonunda farklı kaybeden Chelsea karşısında Liverpool tecrübeli teknik adamı ve kaliteli forvet hattıyla favoriydi. Ama bu oyunda orta saha üstünlüğünü alan oyunu domine etti. İlk yarıda Kante'li Chelsea orta sahası oyunu kontrol etti ve hak ettikleri golü de buldu. İkinci yarıda bir anlık hata Liverpool'a eşitliği getirdi. Klopp oyunu kanatlara açarak Chelsea'nin orta sahadaki presinden kaçmaya çalıştı. Mane'nin nefis golüyle öne geçtiler ama penaltı maçı uzatmalara götürdü. 14 yıl önce olduğu gibi İstanbul'da yine hikâyesi bol bir 120 dakika izledik. Penaltı atışları da nefes nefeseydi. Ve 2005'te olduğu gibi Liverpool gülüyordu. Kadın hakem gayet başarılı bir yönetim gösterdi. SONUÇ: Türkiye bir sınavdan daha başarıyla geçmesini bildi.