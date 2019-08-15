Lazıo’nun şartı zorunlu satın alma

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, sol bek sorununu çözmeye çok yakın. 25 yaşındaki Riza Durmisi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Lazio ile de pazarlık halinde.Corriere della Sera gazetesi, F.Bahçe'nin Durmisi ile el sıkıştığını Lazio ile de görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Haberde, sarı-lacivertlilerin, Durmisi'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediğini, buna karşılık Çizme ekibinin söz konusu opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu ifade edildi. Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu yaz transfer döneminde uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmişti.F.Bahçe'nın pazartesi günü Gazişehir ile oynayacağı ligin ilk maçı öncesinde takımın hangi stoper ikilisiyle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Zanka'nın fiziksel olarak oynamasına engel bir durumun olmadığı tespit edildi. Danimarkalı stoper, Yanal istediği takdirde sahada olacak.Tecrübeli oyuncu, sakatlığının nüksetme riski olmaması durumunda yarın takıma katılacak. Ancak Gazişehir maçında görev yapamayacak. Jailson stoperde devam edecek.