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Sissoko yeniden ’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Fildişi Sahilli oyuncu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 12:41
Sissoko yeniden Eskişehirspor’da

Eskişehirspor'da yılan hikayesine dönen Sissoko'nun durumu netleşti. Geçen sezon Eskişehirspor formasını terleten Ibrahim Sissoko, maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılma kararı aldığı siyah kırmızılı takıma geri döndü. Bugün İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Sissoko'nun yarın Eskişehir'e gelerek takımla antrenmana çıkması bekleniyor.

Eskişehirspor'un yaptığı 2 kampta da bulunmayan Sissoko'nun antrenman eksiği olduğundan dolayı pazartesi oynanacak olan Keçiörengücü maçı kadrosuna alınmaması bekleniyor.

Öte yandan geçen sezon 4 gol atıp 4 asist yapan Sissoko'nun alacaklarının yapılandırılarak ödeneceği öğrenildi.

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Sissoko yeniden Eskişehirspor’da
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