Yeni Malatyaspor, Partizan karşısında tur için sahada

BUGÜN NELER OLDU

UEFAAvrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Yeni Malatyaspor bugün Partizan ile zorlu bir rövanşa çıkıyor. Deplasmanda 3-1 kaybettiği rakibi karşısında tur için sahaya çıkacakMüsabakanın hakemi ise İngiliz Chris Kavanagh.Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1'in rövanşı için şu ifadeleri kullandı: "Tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Rakibi iyi analiz ettik, iyi çalıştık. Geri dönüşü olmayacak bir skor değil. Kesinlikle turu geçmek bizim için mucize falan değil."