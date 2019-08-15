Yeni Malatyaspor, Partizan karşısında tur için sahada

UEFA
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Yeni Malatyaspor bugün Partizan ile zorlu bir rövanşa çıkıyor. Deplasmanda 3-1 kaybettiği rakibi karşısında tur için sahaya çıkacak Yeni Malatyaspor'un, bu zorlu mücadelesini 20.00'den itibaren TRT Spor canlı yayınlayacak.
Müsabakanın hakemi ise İngiliz Chris Kavanagh. Yeni Malatyaspor'un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor.
Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
?BİZİM İÇİN MUCİZE DEĞİL
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1'in rövanşı için şu ifadeleri kullandı: "Tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Rakibi iyi analiz ettik, iyi çalıştık. Geri dönüşü olmayacak bir skor değil. Kesinlikle turu geçmek bizim için mucize falan değil."