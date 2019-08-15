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hazır Serdar yok

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Zanka hazır Serdar yok
F.Bahçe'nın pazartesi günü Gazişehir ile oynayacağı ligin ilk maçı öncesinde takımın hangi stoper ikilisiyle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Zanka'nın fiziksel olarak oynamasına engel bir durumun olmadığı tespit edildi. Danimarkalı stoper, Yanal istediği takdirde sahada olacak. Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan ayrı olan Serdar Aziz'in durumu yarın yapılacak testler sonrasında netleşecek. Tecrübeli oyuncu, sakatlığının nüksetme riski olmaması durumunda yarın takıma katılacak. Ancak Gazişehir maçında görev yapamayacak. Jailson stoperde devam edecek.
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Zanka hazır Serdar yok
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