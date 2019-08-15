Zanka hazır Serdar yok

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nın pazartesi günü Gazişehir ile oynayacağı ligin ilk maçı öncesinde takımın hangi stoper ikilisiyle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Zanka'nın fiziksel olarak oynamasına engel bir durumun olmadığı tespit edildi. Danimarkalı stoper, Yanal istediği takdirde sahada olacak.Tecrübeli oyuncu, sakatlığının nüksetme riski olmaması durumunda yarın takıma katılacak. Ancak Gazişehir maçında görev yapamayacak. Jailson stoperde devam edecek.