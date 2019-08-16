1-0 Yeni Malatyaspor'a yetmedi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki diğer temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Avrupa macerasını noktaladı. Sarı-siyahlılar, Sırbistan'da 3-1 yenildiği Partizan'ı sahasında 1-0 mağlup etmesine rağmen elendi.

Maça hızlı başlayan Malatya, 7. dakikada öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 30'da ise Gökhan Töre'nin ara pasında topla buluşan Bifouma'nın dönerek vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı. Taraftarın desteğiyle ikinci yarıda da baskılı oynayan temsilcimiz, Mina, Fofana ve Jahovic ile yakaladığı fırsatları kullanamayınca Avrupa'ya veda etti. Malatya bir önceki turda Olimpija Ljubljana'yı elemişti.

Penaltımız verilmedi kadrom çok kısıtlı!

MALATYASPOR Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakem çok net bir penaltımızı vermedi" dedi. Yalçın, "3-4 transfere ihtiyaç var. Bunu yönetimden ısrarla istiyorum. Kısıtlı kadroyla bu kadar oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.